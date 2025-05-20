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Dünya

Elon Musk: Siyasete yeterince para harcadım

Siyasete yeteri kadar para harcadığını ifade eden ABD'li milyarder Elon Musk, ileride siyasi kampanyalara destek amacıyla yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

AA20 Mayıs 2025 Salı 21:18 - Güncelleme:
Elon Musk: Siyasete yeterince para harcadım
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Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak destekleyen Musk, siyasete "yeterince para harcadığını" belirterek, gelecekte bu harcamaları "çok daha azaltacağını" söyledi.

TRUMP SONRASI KAYIPLAR YAŞADI

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

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