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Dünya

Elon Musk, Trump'a karşı harekete geçti: X'te dikkat çeken anket

Elon Musk, ABD Başkan Donald Trump ile aralarında geçen karşılıklı suçlamaların ardından, sosyal medya platformu X'te yeni parti kurma fikri ile ilgili anket oluşturdu. Anketin sonucuna atıfta bulunan Musk, 'İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var.' ifadelerini kullandı.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
Elon Musk, Trump'a karşı harekete geçti: X'te dikkat çeken anket
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Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yeni bir siyasi parti kurma fikrine ilişkin paylaşım yaptı.

X üzerinden konuya ilişkin anket düzenleyen Musk, ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığını sordu.

Musk, "ABD'de gerçekten ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" ifadesini kullandı.

Ankete katılanların yüzde 80,4'ü Musk'ın sorusuna "evet" diye cevap verirken, yüzde 19,6'sı "hayır" şeklinde oy kullandı.

"YENİ BİR SİYASİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR"

Anketin sonucuna atıfta bulunan Musk, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.

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