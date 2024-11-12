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Dünya

Elon Musk, Trump'ın seçilmesi için 200 milyon dolar harcadı!

ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurduğu 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin, 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 10:02 - Güncelleme:
Elon Musk, Trump'ın seçilmesi için 200 milyon dolar harcadı!
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Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, adının açıklanmaması koşuluyla Musk'ın kurduğu "America PAC"ın seçimlerde Trump'a verdiği desteğe ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Bu kişi, "America PAC"ın Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığını söyledi.

- MUSK'TAN SİYASİ EYLEM KOMİTESİNİ DESTEKLEYEN SEÇMENLERE 1 MİLYON DOLAR VAADİ

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar, her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyordu.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." ifadesini kullanmış ve "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle ABD'li milyarder aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme, Krasner'in ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve çekilişin devam edebileceğine karar vermişti.

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