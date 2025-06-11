Elon Musk, Trump'tan özür diledi

Beyaz Saray, ABD'li iş adamı Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmanın ardından özür dilemesi sonrası açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Musk'ın sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından dilediği özrü takdirle karşıladığının açıkladı. Leavitt, ayrıca Trump yönetiminin Musk'ın şirketleriyle yapılan hükümet sözleşmelerini gözden geçirmek için herhangi bir girişimi olmadığını ifade etti.

"PİŞMANIM"

Musk'ın, Başkan Trump'ın vergi indirimi tasarısına "iğrenç bir rezalet" ifadeleriyle tepkisi göstermesi sonrası ikili arasındaki tartışmanın fitil ateşlenmişti. Musk ve Trump, sosyal medya hesapları üzerinden birbirine yüklenmişti. Musk, Trump'ın kendisi olmadan 2024 seçimlerini kaybedeceğini ileri sürmüş, Trump'ın azledilmesi çağrılarını desteklemiş ve Trump'ın adının, cinsel istismar ve fuhuş ağını içeren ABD'li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında olduğunu ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmişti.

Trump ise Musk'ın "çıldırdığını" söylemiş, Musk'ı şirketleriyle (SpaceX ve Starlink) olan devlet sözleşmelerini feshetmek ve tüm sübvansiyonları iptal etmekle tehdit etmişti.

Musk, bugün son yaptığı açıklamada ise paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu dile getirmiş, "Geçen hafta Başkan Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanlık duyuyorum. Çok ileri gittim" demişti.