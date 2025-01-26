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Dünya

Elon Musk uzaya fırlatmıştı! 7 yıl sonra bumerang gibi dünyaya döndü

Gökbilimcilerin ‘asteroid' olarak tanımladıkları nesne, Elon Musk'ın 7 yıl önce uzaya fırlattığı Tesla çıktı.

Haber Merkezi 26 Ocak 2025 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Elon Musk uzaya fırlatmıştı! 7 yıl sonra bumerang gibi dünyaya döndü
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Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroitin keşfedildiğini duyurdu. 2 Ocak'ta yeni göktaşı resmen tescil ettirilerek, Dünya'dan yaklaşık 150 bin mil uzakta olduğu ve son hızla yaklaştığı bildirildi. Bilim insanları daha sonra uzay taşı olarak niteledikleri nesneye resmi olarak '2018 CN41' ismini verdi.

Gezegene Ay'dan daha yakın olması, bilim insanlarını asteroitin bir gün Dünya'ya çarpma potansiyeline sahip olduğu sonucuna yöneltti. Ancak gökbilimciler daha sonra, bunun aslında 7 yıl önce Elon Musk tarafından bir reklam kampanyası kapsamında uzaya fırlatılan bir Tesla spor araba olduğunu fark etti. 3 Ocak'ta Minor Planet Center, olası asteroitin kayıtlarından 'çıkarıldığını' duyurdu.

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