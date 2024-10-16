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  • Elon Musk Venezuela'daki seçimlere müdahale mi etmeye çalıştı? Maduro'dan 'şiddete teşvik' iddiası
Dünya

Elon Musk Venezuela'daki seçimlere müdahale mi etmeye çalıştı? Maduro'dan 'şiddete teşvik' iddiası

Maduro ve Elon Musk arasındaki gerginlik Venezuela'daki seçimlerden bu yana sürüyor. Bir televizyon kanalına konuk olan Maduro, başkanlık seçim sürecine ilişkin konuşurken Elon Musk'ın halkı galeyana getirdiği ve şiddet olaylarına 1 milyar dolar yatırım yaptığını iddia etti.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Elon Musk Venezuela'daki seçimlere müdahale mi etmeye çalıştı? Maduro'dan 'şiddete teşvik' iddiası
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı, ülkesindeki protestoları teşvik etmekle suçladı. Maduro, başkent Caracas'ta özel bir televizyona gündeme ilişkin konuştu. Meksika'da 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin ABD'li iş insanı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan destek gördüğünü söyleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi" diye konuştu.

Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini ifade etti.

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