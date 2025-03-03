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Dünya

Elon Musk: Zelenski hiç bitmeyecek bir kıyma makinesi istiyor

ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 'sonsuza dek sürecek bir savaş' istediğini savundu.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
Elon Musk: Zelenski hiç bitmeyecek bir kıyma makinesi istiyor
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Musk, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın, Zelenski'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdiği ifadelerine destek verdi.

Trump'ın söz konusu açıklamasını yeniden paylaşan Musk, "Zelenski sonsuza dek sürecek bir savaş, hiç bitmeyecek bir kıyma makinesi istiyor. Bu zalimce." ifadelerini kullandı.

TRUMP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı açıklamada, Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil." yönündeki açıklamasına tepki göstermişti.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenski'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenski'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenski'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmıştı.

Trump, hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürmüştü.

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