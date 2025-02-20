İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3183
  • EURO
    37,9925
  • ALTIN
    3442.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elon Musk, Zelenski'yi suçladı: Amerikalı gazeteciyi öldürdü
Dünya

Elon Musk, Zelenski'yi suçladı: Amerikalı gazeteciyi öldürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle suçladı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Elon Musk, Zelenski'yi suçladı: Amerikalı gazeteciyi öldürdü
ABONE OL

Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi.

Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü." ifadesini kullandı.

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.