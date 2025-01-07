Elon Musk'a ''Siyaset zenginlerin oyuncağı olamaz'' tepkisi

Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Musk'ın İngiltere'yi hedef alan paylaşımlarını sert şekilde eleştiren İngiliz milletvekili Burgon, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Richard Burgon, süper zenginlerin kontrolden çıktığını ve siyaseti yönetebileceklerini düşündüklerini dile getirdi.

Zengin kişilerin, parlamentolarda siyaset yapması için halk oyuyla seçilmediğinin altını çizen Burgon, bu kişilerin sahip oldukları parayı da siyasetten uzak tutmaları gerektiğini belirtti.

Burgon, demokratik yaklaşıma ihtiyaç olduğunu anlatarak, "Sosyal medya platformunda aşırı sağcı saçmalıklar yayan dünyanın en zengin adamından herhangi bir ders almamız gerektiğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Elon Musk'ın "demokrasi karşıtı" olduğu görüşünü paylaşan Burgon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en zengin adamı olarak demokratik sistemimizin kendi oyuncağı olduğunu düşünemez. Onun ABD için kötü bir haber olduğu görüşündeyim. Aynı zamanda, burası (İngiltere) için de kötü bir haber. Eğer toplumlarımızda nefreti körüklüyorsa, bu sorunlarla yüzleşmeliyiz. Siyaset, dünyadaki zenginlerin oyuncağı olmaz."

- MUSK, X HESABINDA SIKLIKLA İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALAN PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Elon Musk, son dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok konuda İngiltere'yi hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Musk sahibi olduğu X'teki hesabında yaptığı ankette, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiği sorusunu yöneltmişti. Elon Musk ayrıca, "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" şeklinde paylaşımlar da yapmıştı.

Başbakan Starmer, dün bu paylaşımlara ilişkin gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtta, isim vermeden Musk'ı işaret ederek "yalan ve yanlış bilgi yaydığını" ifade etmişti.

İngiltere Parlamentosundaki Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey de Musk'ın ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediği halde demokrasisine müdahale ettiğini belirterek, ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istemişti.

- ALMANYA VE FRANSA DA MUSK'IN PAYLAŞIMLARINA TEPKİ VERMİŞTİ

Musk X'te yaptığı paylaşımında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini överek "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı." olarak nitelendirmişti.

Elon Musk'ın bu ifadeleri Almanya başta olmak üzere Avrupa'da tepki çekmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk'ı eleştirerek Almanya'da gelecekte ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini ve buna sosyal medyanın sahiplerinin "karar veremeyeceğini" söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Musk'ı seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı.