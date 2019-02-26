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Elon Musk'a Tesla paylaşımı nedeniyle dava açıldı

ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu, Elon Musk'un Twitter'da Tesla'nın yıllık otomobil üretim hedefiyle ilgili paylaştığı yanlış bilgi nedeniyle 'güveni ihlal' suçundan yargılanmasını talep etti

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ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC), elektrikli taşıt üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk hakkında adli uzlaşma anlaşması hükümlerine uymadığı gerekçesiyle dava açtı. 

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Komisyon, New York Güney Bölge Mahkemesine açtığı davada, Musk'ın 20 Şubat'ta kişisel Twitter hesabında şirketin yıllık otomobil üretim hedefiyle ilgili paylaştığı yanlış bilgiler nedeniyle "güveni ihlal" suçundan yargılanmasını talep etti.

Komisyon, Musk'ın Twitter'da yatırımcıları yanıltıcı paylaşımlar yapması üzerine, geçen yıl Komisyon ile Musk ve şirketi arasında yapılan adli uzlaşma anlaşması hükümlerine aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.

Musk 20 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla 2011'de 0 araç üretti ama 2019'da 500 bin araç üretecek." diye yazmıştı. SEC avukatları, firmanın birkaç hafta önce yatırımcılara yaptığı bilgilendirmede, şirketin 2019'da en fazla 400 bin araç üreteceğini ifade ettiğini vurgulayarak, Musk'ın paylaşımının yanıltıcı olduğunu savundu.

Elon Musk, söz konusu paylaşımın hemen ardından yaptığı düzeltme amaçlı paylaşımda ise "Yani '2019 sonunda yıllık üretim kapasitemiz 500 bin aracı, haftada ortalama 10 bin aracı bulmuş olacak' demek istedim. Ancak teslimat sayısının hala 400 bin civarında olacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullanmıştı.

SEC, Musk'ın hem yanlış bilgilendirme yaparak hem de ilk paylaşımında avukat görüşüne başvurmayarak, adli uzlaşma anlaşmasının hükümlerine aykırı hareket ettiğini savundu.

- Musk'ın SEC ile anlaşmazlığı

Tesla ile SEC arasındaki anlaşmazlık, Tesla kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, 13 Ağustos 2018'de kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şirketi borsadan çekmek üzere mali kaynak bulduğunu duyurmasıyla başlamıştı.

Musk'ın şirket hisselerini hisse başına 420 dolara geri alarak Tesla'yı yeniden tamamen özel hale getirmek için bazı finansörlerle anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından, şirket hisseleri aynı gün yüzde 11 değer kazanmıştı. Ancak Musk birkaç hafta sonra yine Twitter'da anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Musk'ı, yatırımcıları yanlış yönlendirerek borsa dolandırıcılığı yapmakla suçlayan SEC, Musk ve şirketi hakkında inceleme başlatmıştı.

SEC, başta Musk'ın CEO görevinden ayrılmasını istemişti ancak ardından varılan adli uzlaşma anlaşmasıyla Musk'ın ve Tesla'nın 20'şer milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı.

Anlaşma kapsamında Musk, Tesla ilgili Twitter'da yaptığı tüm paylaşımlar için şirket avukatlarının görüşünü almayı kabul etmişti.

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