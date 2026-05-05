İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2116
  • EURO
    52,9461
  • ALTIN
    6573.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elon Musk'a ''Twitter'' davası... Uzlaşmak için para ödeyecek
Dünya

Elon Musk'a ''Twitter'' davası... Uzlaşmak için para ödeyecek

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) yeni adı 'X' olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarının geç bildirilmesiyle ilgili açtığı davayı sonlandırmak için 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

AA5 Mayıs 2026 Salı 00:31 - Güncelleme:
Elon Musk'a ''Twitter'' davası... Uzlaşmak için para ödeyecek
ABONE OL

SEC ile Musk'ın avukatlarının başkent Washington'daki bölge mahkemesine sunduğu dilekçede, davayı uzlaşmayla sonuçlandırma konusunda anlaşıldığı bildirildi.

Dilekçede, Musk'ın, SEC'in iddialarını kabul veya reddetmediği, davanın sonlandırılması amacıyla 1,5 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Davanın çözüme kavuşturulması için varılan uzlaşmanın mahkemece de onaylanması gerekiyor.

KOMİSYON GEÇEN YIL DAVA AÇMIŞTI

SEC, geçen yıl ocak ayında, yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarına yönelik Musk'a dava açmıştı.

Davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu SEC'e zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Böylelikle Musk'ın düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edilmişti.

Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtilirken, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından elde ettiği haksız kazançları iade etmesine hükmetmesi istenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.