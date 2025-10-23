İSTANBUL 22°C / 18°C
  Elon Musk'ın Starlink'i, Myanmar'daki siber dolandırıcılık merkezlerini hedef aldı
Dünya

Elon Musk'ın Starlink'i, Myanmar'daki siber dolandırıcılık merkezlerini hedef aldı

SpaceX'in, Myanmar'da çevrim içi dolandırıcılık faaliyetinde bulunulduğundan şüphelenilen merkezlerin yakınında kullanıldığı belirlenen 2 bin 500'den fazla Starlink internet terminalini devre dışı bıraktığı bildirildi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 13:46 - Güncelleme:
Elon Musk'ın Starlink'i, Myanmar'daki siber dolandırıcılık merkezlerini hedef aldı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink iş operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Dreyer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Starlink'in çalışma lisansına sahip olduğu 150'den fazla yerde SpaceX'in yerel yasalara uyduğunu ve ihlallerin tespiti için çalıştığını belirten Dreyer, ihlal tespit edildiğinde kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak da dahil olmak üzere uygun önlemleri aldıklarını ifade etti.

Dreyer, SpaceX'in Myanmar'da şüpheli "dolandırıcılık merkezlerinin" yakınında 2 bin 500'den fazla Starlink internet terminali tespit ettiğini ve bunları devre dışı bıraktığını bildirdi.

Myanmar ordusu, 21 Ekim'de Tayland sınırındaki Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasındaki siber dolandırıcılık merkezine baskın düzenlemişti.

Çevrim içi dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 2 bin 198 kişi gözaltına alınmış, söz konusu merkezdeki uydu internet terminalleri de dahil çok sayıda ekipmana el konulmuştu.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

