Twitter olarak bilinenen X platformunun sahibi ve SpaceX ile Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı role ilişkin bir açıklama geldi. Musk'ın Walter Isaacson tarafından yazılan biyografisinde, milyarderin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırısını durdurmak için Starlink uydularının iletişimini kestiği belirtildi. Buna göre Musk, durumu mini "Pearl Harbor" olarak niteleyerek Ukrayna'nın fazla ileriye gittiğini söyledi.

Elon Musk, Rus savaş gemilerine yönelik bir Ukrayna insansız hava aracı (İHA) saldırısını engellemek için Starlink uydu iletişim ağının geçen yıl Kırım kıyısı yakınlarında kapatılması emrini verdi.

NTV'de yer alan habere göre, Söz konusu iddia, Walter Isaacson tarafından kaleme alınan Elon Musk biyografisinden yer aldı. Buna göre Ukrayna'nın silahlı denizaltı İHA'ları hedeflerine yaklaşırken bağlantılarını kaybedip zararsız bir şekilde kıyıya vurdu.

"UKRAYNA ÇOK İLERİ GİTTİ"

Gelecek hafta yayınlanacak olan biyografide Musk'ın Starlink mühendislerine, Vladimir Putin'in Rus işgali altındaki Kırım'a yönelik bir Ukrayna saldırısına nükleer silahlarla karşılık vermesinden duyduğu endişe nedeniyle saldırı bölgesinde hizmeti kapatmaları emrini verdiği öne sürüldü. Ayrıca Musk'ın Ukrayna'nın Kremlin'i "stratejik bir yenilgiye" uğratmakla tehdit ederek "çok ileri gittiğini" söylediği bildirildi.

Musk'ın çatışmanın çeşitli aşamalarında Starlink iletişimini kesme tehditleri daha önce de rapor edilmişti, ancak ilk kez belirli bir operasyonun ortasında Ukrayna güçlerinin iletişimini kestiği iddia edildi.

"MİNİ PEARL HARBOR"

Olası saldırının tarihi belirtilmedi. Musk'ın bu olayı "mini Pearl Harbor" olarak adlandırdığı belirtildi, ancak Ukrayna kuvvetleri uluslararası olarak tanınan karasuları içinde faaliyet gösteriyordu.

Diğer taraftan, Tesla elektrikli otomobil şirketinin ve SpaceX roket ve uzay aracı üreticisinin CEO'su ve aynı zamanda daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, Rusya'nın geniş çaplı saldırılarının Ukrayna iletişimini kesintiye uğratmasının ardından başlangıçta Ukrayna'ya Starlink donanımı sağlamayı kabul etti.

Ancak, Kiev'in Rusya'nın ilk saldırısını püskürtmeyi başarması ve karşı saldırıya geçmesinin ardından bir kez daha düşündüğü ifade edildi.

"STARLİNK SAVAŞLARA DAHİL OLMAK İÇİN TASARLANMADI"

Musk, Isaacson ile röportajında, "Ben bu savaşta nasıl yer alıyorum?" diyerek kendi kendine bir soru sordu ve soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Starlink savaşlara dahil olmak için tasarlanmadı. İnsanların Netflix izleyip rahatlayabilmeleri, okul için internete girebilmeleri ve iyi barışçıl şeyler yapabilmeleri içindi, drone saldırıları için değil."

Öte yandan, denizaltı drone saldırısı sırasında Ukrayna'nın başbakan yardımcılarından Mykhailo Fedorov'un Starlink iletişimini yeniden kurması için Musk'a yalvardıği iddia edildi.

Fedorov'un Musk'a "Teknoloji aracılığıyla dünyayı değiştiren kişinin bunu bilmesini istiyorum." dediği aktarıldı.

Isaacson'ın anlatımına göre Musk, Ukrayna'nın Starlink uydularının iletişimini yeniden saldırmayı, Ukrayna'nın "artık çok ileri gittiğini ve stratejik yenilgiye davetiye çıkardığını" söyleyerek reddetti.

Diğer taraftan, Musk geçmişte Twitter'da Rusya'nın söylemlerini yinelemiş ve "halkın iradesini" yansıtmak için Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerin Rusya'ya verilmesini önermişti. Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan bir araştırma, Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın Ukrayna savaşıyla ilgili Rus propagandasının yayılmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Avrupa Komisyonu'nun çalışmasında, "Ön analizler, Kremlin destekli hesapların erişim ve etkisinin 2023'ün ilk yarısında, özellikle Twitter'ın güvenlik standartlarının ortadan kaldırılmasıyla daha da arttığını gösteriyor." denildi.