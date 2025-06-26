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Dünya

Elon Musk'tan dikkat çeken adım! Yatırım yapmak istediğini açıkladı

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, Lübnan'da iletişim ve internet sektörüne yatırım yapmak istediğini belirtti.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Elon Musk'tan dikkat çeken adım! Yatırım yapmak istediğini açıkladı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Musk görüşmede şirketlerinin Lübnan pazarında daha güçlü bir şekilde yer almak ve yatarım yapmak istediğini kaydetti.

LÜBNAN'DAN HAZIRIZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Avn ise bu talebi memnuniyetle karşıladığını ve yasal çerçeveler dahilinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SpaceX'e bağlı Starlink şirketinden bir heyet geçen Mayıs ayı sonunda Lübnan'ı ziyaret ederek Lübnan İletişim Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde bulunmuş ve Lübnan'da uydu aracılığıyla yüksek hızlı internet hizmeti sağlanması imkanlarını ele almıştı.

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