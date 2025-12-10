İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Elon Musk'tan DOGE itirafı: Biraz başarılıydı

ABD'li milyarder Elon Musk, daha önce görev aldığı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) 'biraz başarılı' olduğunu ifade etti. Musk geçmişe dönse aynı görevi kabul etmeyeceğini söyledi.

10 Aralık 2025 Çarşamba 16:16
Elon Musk'tan DOGE itirafı: Biraz başarılıydı
Musk, sosyal medyada yayımlanan "The Katie Miller Podcast" programda DOGE'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

DOGE'un başarılı olup olmadığına ilişkin soruyu "Biraz başarılıydı. Kısmen başarılı olduk." diye cevaplayan Musk, "mantıksız gelen" bazı fonları kestiklerini söyledi.

Musk, bu yılın başına dönebilse tekrar DOGE'da çalışıp çalışmayacağına ilişkin soruya ise "Hayır, sanmıyorum." yanıtını verdi.

DOGE ile çalışmak yerine şirketlerine odaklanmayı tercih edeceğini söyleyen Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'ya ait mülklere yönelik saldırılara atıfta bulunarak eğer şirketlerine odaklansaydı "arabaların yakılmayacağını" belirtti.

Musk, bu departman için "birçok şeyden vazgeçtiğini" savundu.

ABD medyası, martta birkaç haftada ülke çapında, Tesla'nın CEO'su Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonunun tahrip edildiğini yazmıştı.

18 Mart'ta Las Vegas yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçlar ateşe verilmiş, yetkililer olayı "hedefli saldırı" olarak tanımlamıştı.

Trump ise firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

HÜKÜMET VERİMLİLİĞİ DEPARTMANI

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Popüler Haberler
