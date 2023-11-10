İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5528
  • EURO
    30,491
  • ALTIN
    1779.99
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Elon Musk'tan 'Gazze' çağrısı

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Gazze'de uzun vadeli barış için olayın geniş bakış açısıyla el alınması gerektiğini belirtti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Elon Musk'tan 'Gazze' çağrısı
ABONE OL

Musk, bilim insanı ve yazar Lex Fridman'ın Youtube'da yayınladığı podcast programına katıldı.

Fridman'ın sorularını yanıtlayan Musk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail'den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın." dedi.

"Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı" olduğunu belirten Musk, "Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz." diye konuştu.

Musk, "Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Musk, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda, olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.