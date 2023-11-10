Elon Musk'tan 'Gazze' çağrısı

Musk, bilim insanı ve yazar Lex Fridman'ın Youtube'da yayınladığı podcast programına katıldı.

Fridman'ın sorularını yanıtlayan Musk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail'den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın." dedi.

"Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı" olduğunu belirten Musk, "Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz." diye konuştu.

Musk, "Eğer Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Musk, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda, olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti.