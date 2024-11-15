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Dünya

Elon Musk'tan göreve gelmeden İran hamlesi: ABD basınından dikkat çeken iddia

47. ABD başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın Devlet Verimlilik Bakanı olarak atadığı Elon Musk'ın İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ile görüştüğü iddia edildi. Musk'ın İreavni ile Tahran-Washington arasındaki tansiyonu düşürmek için görüştüğü bildirildi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Elon Musk'tan göreve gelmeden İran hamlesi: ABD basınından dikkat çeken iddia
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New York Times gazetesinin haberine göre, adlarının açıklanmasını istemeyen İranlı iki yetkili, Musk ile İrevani arasındaki görüşmenin New York'ta yapıldığını söyledi.

İkili arasındaki toplantının bir saati aştığını belirten yetkililer, toplantının "pozitif" bir ortamda yapıldığı ve "iyi sonuçlar" doğuracağı değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, toplantının, Musk'ın talebi üzerine, İran ile ABD arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla yapıldığını kaydetti.

İrevani'nin Musk'a, yatırımlarını Tahran'a yönlendirmesi yönünde öneride bulunduğunu aktaran yetkililer, bunun için de "ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet" talebinde bulunmayı tavsiye ettiğini dile getirdi.

YORUM YAPMAKTAN KAÇINDILAR

İran'ın BM Daimi Temsilciliği görüşmeye ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağını belirtirken, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung ise toplantıya ilişin bir soruya, "Yapılıp yapılmadığı kesin olmayan gizli toplantılar hakkındaki haberlere ilişkin yorum yapmıyoruz." yanıtını verdi.

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt de Amerikan halkının, Trump'ı "ülkeyi yönetme ve küresel barışı tesis etme" konusunda verdiği güven nedeniyle seçtiğini kaydederek "O (Trump), Beyaz Saray'a dönünce bunu (küresel barışın tesisi) gerçekleştirmek için gerekli adımları atacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün sosyal medya hesabından, ülkesinin nükleer programı konusundaki anlaşmazlıklara ilişkin, "Anlaşmazlıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebilir." paylaşımında bulunmuştu.

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