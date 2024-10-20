Musk, Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin, "ABD Anayasası'nın ilk 2 maddesine bağlı kalınmasına" destek veren ve Cumhuriyetçi Parti seçmenlerini oy kullanmaya teşvik eden imza kampanyasına ilişkin konuştu.

Seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu ifade etti.

ABD Anayasası'nın ilk maddesi "ifade özgürlüğünü", ikinci maddesi de "sivillerin silah sahibi olma hakkını" kapsamaktadır.

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