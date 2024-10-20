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Dünya

Elon Musk'tan seçim rüşveti: Trump'ı destekleyenlere 1 milyon dolar

Elon Musk, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen seçmenlere seslenerek, salıncak eyaletlerde oy kullanan ve imza kampanyasını destekleyen bir kişiye, 5 Kasım'a kadar her gün 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

AA20 Ekim 2024 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Elon Musk'tan seçim rüşveti: Trump'ı destekleyenlere 1 milyon dolar
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Musk, Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin, "ABD Anayasası'nın ilk 2 maddesine bağlı kalınmasına" destek veren ve Cumhuriyetçi Parti seçmenlerini oy kullanmaya teşvik eden imza kampanyasına ilişkin konuştu.

Seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini takdim eden Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu ifade etti.

ABD Anayasası'nın ilk maddesi "ifade özgürlüğünü", ikinci maddesi de "sivillerin silah sahibi olma hakkını" kapsamaktadır.

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