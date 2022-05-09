Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da gündemden düşmüyor. Tesla ve SpaceX CEO'su son olarak TSİ 3.51'de 'gizemli' bir paylaşımda bulundu.

"GİZEMLİ KOŞULLAR ALTINDA ÖLÜRSEM..."

Musk, Twitter hesabından "Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" açıklamasında bulundu.

Musk'ın bu tweet'le ne demek istediği anlaşılamadı. Takipçileri arasında ise en sert tepkilerden birisi annesi Maye Musk'tan geldi.

"BU KOMİK DEĞİL"

Maye Musk oğlunun mesajını retweet'leyerek "Bu komik değil" dedi.

Bunun üzerine Elon Musk annesine verdiği cevapta "Özür dilerim yaşamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.