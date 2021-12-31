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Dünya

Elon Musk'un koronavirüs esprisi tartışmaya yol açtı

ABD'li milyarder Elon Musk, hem aşılı hem de aşısızlarla alay eden bir sosyal medya gönderisi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

TRT Haber31 Aralık 2021 Cuma 09:44 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:39
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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'da COVID-19 aşı tartışmasının her iki tarafını (aşılı ve aşısız) çok ciddiye almakla eleştiriyor gibi gözüken bir paylaşım nedeniyle eleştirildi.

Perşembe günü paylaşılan görselde, vücuduna düzinelerce iğne batırılmış ve kafasına bir QR kodu dövmesi yapılmış aşılı bir adamın yanında aşısız bir adam yer alıyor.

İki adamın kafalarından çıkan bir düşünce balonu, birbirlerinin neden hala ölmediğini merak ettiklerini gösteriyor.

Tweet 290 binden fazla beğeni almasına rağmen, Musk kısa sürede her iki tarafı da eşit şekilde tasvir ettiği için eleştirildi.

Bilim eğitimi veren YouTuber Kyle Hill, "Lütfen bunu yapma" diye tepki gösterirken, başka bir kişi "800 bin Amerikalı öldü, seni lanet olası salak" tweetini attı.

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