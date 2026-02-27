İSTANBUL 6°C / 4°C
Dünya

EMA'dan yeni karar! Kovid-19 ve grip için onay verildi

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşının Avrupa'da pazarlanmasına onay verdi.

27 Şubat 2026 Cuma 18:08
EMA'dan, Moderna'nın Kovid-19 ve grip için geliştirdiği kombine aşıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, EMA, Moderna'nın geliştirdiği aşının Avrupa'da pazarlanmasına izin verdi.

Söz konusu aşı, Avrupa'da onaylanan ilk mRNA tabanlı kombine aşı oldu.

Onay, 50 yaş ve üstündekileri kapsıyor. Yapılan klinik çalışmada, kombine aşıyı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının, grip ve Kovid-19 aşılarını ayrı ayrı yaptıran kişilerle benzer düzeyde olduğu belirtiliyor.

Pazarlamanın başlaması için AB Komisyonu'nun da onayı gerekiyor.

