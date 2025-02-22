İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2025 Cumartesi / 24 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Emevi Camisi'nde bakım ve onarım çalışması
Dünya

Emevi Camisi'nde bakım ve onarım çalışması

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
Emevi Camisi'nde bakım ve onarım çalışması
ABONE OL

Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor.

Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir.

Emevi Camisi, 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.