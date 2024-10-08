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Dünya

Emirates'ten İran kararı! Tüm uçuşlar iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, bugün İran'a planlanan tüm uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

AA8 Ekim 2024 Salı 16:51 - Güncelleme:
Emirates'ten İran kararı! Tüm uçuşlar iptal edildi
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Emirates'in bugünkü uçuş planlamasına göre, Dubai'den İran'a yönelik tüm uçuşlar iptal edildi.

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Emirates'in yolcularına gönderdiği bildirimde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası güncellemeler konusunda seyahat edenlerle iletişim kurmaya devam edileceği kaydedildi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İsrail'in bir yıldır Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'ın ekim ayı başında Tel Aviv'e yönelik füze saldırısından sonra Orta Doğu'da gerilim daha da arttı.

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Tel Aviv yönetimi, İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısından sonra, İran'a misilleme saldırısı planladığını açıklamıştı.

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