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Emir’in ABD gezisine sağlık molası

Sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiği iddia edilen Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed Cabir El Sabah, ABD’de hastaneye kaldırıldı.

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El Sabah’ın sağlık kontrolleri için ABD’de bir hastanede bulunduğu bildirildi. 90 yaşındaki Sabah’ın tıbbi testlerinin tamamlanması gerektiği için ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşmenin de ertelendiği kaydedildi. Öte yandan, Trump, sağlık sebepleri dolayısıyla kendisiyle yapacağı görüşmeyi ertelemek zorunda kalan Kuveyt Emiri El Sabah’a geçmiş olsun dileğini iletti. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Trump, dostu Emir’e acil şifalar diliyor ve iyileşir iyileşmez kendisini Washington’da ağırlamayı bekliyor. Emir saygı duyulan bir lider ve bölgedeki sorunların aşılmasında ABD’nin çok değerli bir ortağı olmuştur” ifadelerine yer verildi. Kuveyt Emiri Sabah, ay başında ABD’ye gitmişti. 

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