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En az 80 yolcusuz sefer gerçekleştiren Pakistan Uluslararası Havayolları zarara uğradı

Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait uçaklar yolcusuz bir şekilde 80’in üzerinde sefer gerçekleştirerek bir milyon doların üzerinde zarar etti.

  • İHA
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Pakistan Uluslararası Havayolları, 2016-2017 döneminde yolcusuz bir şekilde 46 adet tarifeli sefer gerçekleştirdi. Öte yandan, hac dönemi içinde 36 sefer planlanmasına rağmen hacı adaylarının bu seferleri gerçekleştirmemesi sonucu planlanan 36 seferin de yolcusuz gerçekleştirildiği öğrenildi. Böylece en az 80 yolcusuz sefer gerçekleştiren Pakistan Uluslararası Havayolları zarara uğradı. Havayollarına mâl olan zararın bir milyon doların üzerinde olduğu ortaya çıktı.
 
Ancak konuya ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadı.

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