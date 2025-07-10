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Dünya

En büyük korkuları gerçekleşiyor! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Avrupa'nın en büyüğünü yapacaklar

Yunan basını Türkiye ve İspanya'nın, nükleer enerjili uçak gemilerinin ortak inşasıyla savunma alanındaki ortaklıklarını derinleştireceğini duyurdu. Haberde, iki ülkenin, Avrupa'nın en büyük uçak gemilerini inşa etmeyi hedeflediği vurgulanırken, söz konusu projenin Türkiye'nin savunma sanayi alanında gücüne güç katacağı ifade edildi. Haberde ayrıca, Ankara-Madrid ortak girişiminin Türkiye'yi sadece Avrupa gemileriyle değil, aynı zamanda ABD ve Çin tarafından işletilen gemilerle de yarışabilecek bir konuma yerleştireceğinin altı çizildi.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
En büyük korkuları gerçekleşiyor! Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Avrupa'nın en büyüğünü yapacaklar
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Savunma sanayi yatırımlarına hız veren Türkiye'nin attığı adımlar komşu Yunanistan'da dikkatle takip ediliyor. Yunan 'Enikos' haber sitesi "Türkiye ve İspanya, Avrupa'nın en büyük uçak gemilerini inşa ediyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin, bölgesel bir güç olma yolunda kararlı ve yerli sanayisine yıllardır yaptığı yatırımların ardından bir sonraki büyük adımı atmaya hazırlandığı bildirildi.

Haberde, Türkiye ve İspanya'nın söz konusu girişimi ile nükleer bir uçak gemisi inşa edileceği, geminin yerli üretim KAAN savaş uçaklarının yanı sıra, ATAK helikopterleri ve çeşitli insansız hava araçlarını taşıyacağı ifade edildi.

'CHARLES DE GAULLE' İLE KARŞILAŞTIRDILAR

Fransa'ya ait 'Charles De Gaulle' ile karşılaştırılan gemiye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşa edilecek milli uçak gemimiz, sahip olduğumuz "TCG Anadolu"nun "ağabeyi" olacak. Bu planlarla Türkiye bir üst kategoriye yükselecek ve kritik ihtiyaçlarımızı karşılamış olacağız. Dostlarına güven veren, düşmanlarına korku salan bir ülke olmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf ettiğinin altı çizildi.

Türkiye ve İspanya'nın Avrupa'nın en büyük uçak gemisi olacak 300 metrelik projenin ortak geliştirilmesi ve inşasına destek olmak üzere anlaştığı belirtildi.

Army-Recognition internet sitesi ise haberinde, İspanya-Türkiye ortak girişiminin "Türkiye'nin gelecekteki uçak gemisini yalnızca Avrupa gemileriyle değil, aynı zamanda ABD ve Çin tarafından işletilen gemilerle de karşılaştırılabilir bir kategoriye yerleştirdiğini ve bunun Ankara'nın Akdeniz ve Karadeniz'de daha iddialı bir duruş arayışında olduğunun bir işareti" olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK İTİRAFI

Haberde, İspanyol Navantia şirketinin, uçak gemisi inşa etmek için bu ortak projeye katılacağı, uçak gemisinin, İstanbul'daki tersanelerde inşa edileceği ve böylece Türkiye'nin zaten etkileyici olan savunma sanayi ekosisteminin, böylesine iddialı bir projeyle güçlendirileceği vurgulandı.

Ankara'nın, İspanya ile birlikte Avrupa'nın en büyük uçak gemisi olacak gemiyi geliştirerek, yalnızca yeteneklerini güçlendirmekle ve zaten etkileyici olan savunma sanayisini zenginleştirmekle kalmayacağı, aynı zamanda NATO içindeki nüfuzunu da artıracağı dile getirildi.

İspanya ve Türkiye arasında artan savunma sanayi ilişkilerine vurgu yapılan haberde ayrıca, Madrid yönetiminin 24 adet HÜRJET yeni nesil eğitim uçağı sipariş ettiği, ilk teslimatların yıl içinde başlayacağı duyuruldu.

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