En düşük Küba’da, en yüksek ise Hindistan’da ölüyorlar

Washington Üniversitesi’nden araştırmacıların liderlik ettiği uluslararası bir ekip, 5 yaş altındaki çocukların 2000-2017 yıllarındaki ölüm oranlarını, 99 ülkeden gelen coğrafi referanslı 467 anketi ve nüfus sayımını inceleyerek karşılaştırdı.Beş yaşından küçük çocuklarda görülen ölüm vakalarının küresel ve yıllık sayısı, 1950’de 19, 6 milyon, 2017’de ise 5,4 milyon olarak hesaplandı. Çalışılan 99 ülkedeyse bu sayının son 17 yılda 3,5 milyon azaldığı belirlendi. Buna göre 2000’de 8,5 milyon olan bu sayı, 2017’de 5 milyona düştü.

5 YAŞ ALTI AZALIYOR

5 yaş altı ölüm oranlarında ülkeler bazındaki değişim 24 kata ulaştı.Ulusal düzeydeki en en az ölümün yaşandığı ülke 5,1’le Küba olurken, en yüksek çocuk ölümü sayısı, 1,04 milyonla Hindistan oldu.Hindistan’ı 0,79 milyonla Nijerya, 0,34 milyonla Pakistan ve 0,25 milyonla Demokratik Kongo Cumhuriyeti izledi.