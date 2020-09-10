En ölümcül yılanların bile korkulu rüyası! Av, saniye saniye kaydedildi

star.com.tr 10 Eylül 2020 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:24

Hayatta kalma mücadelesi söz konusu olduğunda, hayvanlar maksimum güçle insanları şaşırtabilir. Bu hayvanlara verilecek örneklerin başında firavun faresi geliyor. Bu küçük ve sevimli memeliler, insanların görmeyi bile dilemediği ölümcül yılanları avlıyor.

Firavun faresinin ağaçta duran dev yılanı yakalama anı, Hindistan'ın Maharashtra Orman Dairesi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde, bir ağaç dalında duran yılanı gözleyen firavun faresi, sıçrayarak yılanı aşağı çekiyor. Yılan dala dolanıp karşı koymaya çalışsa da, bir süre sonra pes edip tamamen aşağı düşüyor.

Firavun faresi atkisiz hale getirdiği dev yılanı, ormanın içine çekerek gözlerden kayboluyor.

Bir 'kuyruksürengiller' üyesi olan firavun faresi, bir nörotransmitter olan asetilkolin sayesinde yılan saldırılarına karşı bağışıktır.

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