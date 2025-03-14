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Dünya

'En tehlikeli teröristlerden biri' olarak adlandırılıyordu! Öldürüldüğü doğrulandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkedeki ve dünyadaki en tehlikeli teröristlerden birinin öldürüldüğünü belirtti.

AA14 Mart 2025 Cuma 18:52 - Güncelleme:
'En tehlikeli teröristlerden biri' olarak adlandırılıyordu! Öldürüldüğü doğrulandı
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Sudani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, Ortak Harekat Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon Güçlerinin desteği ve koordinasyonu ile gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu operasyonda sözde Irak ve Suriye Valisi ve Halife Yardımcısı Abdullah Mekki er-Rafii'nin öldürüldüğünü kaydeden Sudani, Rafii'nin, Irak ve dünyadaki en tehlikeli teröristlerden biri olduğu bilgisini verdi.

2017'DE ZAFER KAZANILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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