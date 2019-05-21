En uzun seçimde Başbakan Modi önde

Hükümet kurulabilmesi için 272 koltuğun kazanılması gereken ülkede BJP öncülüğündeki ittifakın 280-315 arası milletvekili çıkaracağı kaydedildi. . İlk anket sonuçlarına göre bir tweet atan BJP, Başbakan Modi’yi bir çim biçme makinesinin başında gösteren bir karikatür patlaştı. Karikatürde Modi, makineyle rakip parti liderlerinin üzerinden geçiyor. Çoğu kişiye göre bu seçimler 2014 yılında büyük bir farkla seçilen Modi için bir referandum özelliği taşıyor. Modi, 2014’teki seçimlerde oyların yüzde 66’sından fazlasını almıştı. BJP’nin oy oranı, 30 yılın rekoru olarak kayıtlara geçmişti.