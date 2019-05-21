27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0297
  • 6,7402
  • 247.661
  • 86.771
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

En uzun seçimde Başbakan Modi önde

Dünyanın en büyük seçimlerinin düzenlendiği 900 milyon seçmenli Hindistan’da sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi Bharatiya Janata’nın (BJP) başında olan Başbakan Narendra Modi’nin önde gittiği açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümet kurulabilmesi için 272 koltuğun kazanılması gereken ülkede BJP öncülüğündeki ittifakın 280-315 arası milletvekili çıkaracağı kaydedildi. . İlk anket sonuçlarına göre bir tweet atan BJP, Başbakan Modi’yi bir çim biçme makinesinin başında gösteren bir karikatür patlaştı. Karikatürde Modi, makineyle rakip parti liderlerinin üzerinden geçiyor. Çoğu kişiye göre bu seçimler 2014 yılında büyük bir farkla seçilen Modi için bir referandum özelliği taşıyor. Modi, 2014’teki seçimlerde oyların yüzde 66’sından fazlasını almıştı. BJP’nin oy oranı, 30 yılın rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger´e tekmeli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yayılma riski çok yüksek'

'Yayılma riski çok yüksek'

Gri listedeki terörist teslim oldu

Gri listedeki terörist teslim oldu

Bu oyun yüzünden boşanmak istedi

Bu oyun yüzünden boşanmak istedi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Hazine ve Maliye Bakanlığından o sözlere yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığından o sözlere yalanlama

Twitter'dan davet etti, ailece iftar yaptılar

Twitter'dan davet etti, ailece iftar yaptılar

İsrail duyurdu... Hamas yalanladı

İsrail duyurdu... Hamas yalanladı

'Türkiye, vazgeçilmez bir role sahip'

'Türkiye, vazgeçilmez bir role sahip'
 

POPÜLER HABERLER

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Game of Thrones final bölümü fotoğrafları

Game of Thrones final bölümü fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA