''En yakın ortağımız Türkiye'' sözleriyle duyurdu: Üyeliğini destekleyeceğiz

Ankara'daki görevine ekimde başlayan Van de Velde, Türkiye'deki hayatını ve iki ülke ilişkilerini AA muhabirine anlattı.

Büyükelçi Van de Velde, Brüksel'den Ankara'ya ailesiyle arabayla seyahat ederek geldiğini, Ankara'da yaşamanın kolektif bir deneyim olduğunu söyledi.

Araba seyahatiyle manzaraların gerçek boyutlarını görebildiğini dile getiren Van de Velde, ülkeye dair ilk izlenimini "harika" diye nitelendirdi.

Büyükelçi, "(Türkiye) Geniş tarihi, yıllara dayanan gelenekleri olan binlerce yıllık büyük bir ülke ve bunu hissedebiliyorsunuz." ifadesini kullanarak, yıllar öncesine ait mekanların ülkenin zengin tarihini yansıttığını ve bunu sevdiğini söyledi.

Kuzey Avrupa ülkesinden gelen biri için Türkiye'de etkileyici bir unsurun da güneş olduğunu kaydeden Van de Velde, "Şu an kasımdayız ama güneş hala bizimle. Bu, Kuzey Avrupa'dan gelen biri için hayatı daha keyifli hale getiriyor." dedi.

Van de Velde, Türkiye'de kendisinin hoş bir şekilde karşılandığını ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şehrin merkezinde yaşadığını ve zaman zaman metro kullandığını dile getirdi.

Büyükelçi Van de Velde, "Genel atmosfer güzel ve misafirperver, sokaklarda kendinizi güvende hissediyorsunuz, insanların nazik olduğunu hissediyorsunuz ve herkesle konuşabiliyorsunuz. Bu, çok güzel bir his uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye daha önce tatil amacıyla seyahat ettiğini söyleyen Van de Velde, bir turist için burasının muhteşem bir yer olduğunu belirtti.

Ankara'daki görev süresinin yakın zamanda başlamasına rağmen birçok kenti ziyaret ettiğini anlatan Büyükelçi, Konya, Eskişehir ve Ankara'nın bazı ilçelerini gezdiğini kaydetti.

Van de Velde, Ankara'nın Anadolu'nun ortasında yer aldığına, gezmek için çok elverişli konumda bulunduğuna işaret ederek, "Bir günlük gezilerle bile çok ilginç şeyler görebileceğinizi düşünüyorum." dedi.

- "AHŞAP İŞLERİYLE UĞRAŞMAYI SEVİYORUM"

Van de Velde, henüz ziyaret ettiği kentlerin sayısının az olduğunu ancak şu zamana kadar Konya'nın eski şehir bölümünden etkilendiğini söyleyerek kentin özel bir atmosfere sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kentin manevi tarafının yanı sıra tarihi dokuların olduğu bölgelerinin canlılığına işaret eden Van de Velde, şehirdeki el işçiliği ürünleri beğendiğini anlattı.

"Ahşap işleriyle uğraşmayı seviyorum. Konya'da eski şehirde yürürken zanaatkarları gördüm ve bunu çok sevdim." diyen Büyükelçi, geleneksel sanatların icra edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van de Velde, görev süresi boyunca her yere gitmeye çalışacağını ve bunların başında Safranbolu ve Kapadokya'nın yer aldığını kaydetti.

Daha önce Belçika'nın Irak Büyükelçisi olarak görev aldığını belirten Van de Velde, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'i ve bunun yanı sıra Mardin'i merak ettiğini anlattı.

Karadeniz Bölgesi'ni görmek için heyecanlandığını belirten Büyükelçi, markette gördüğü meyvelerin ve el yapımı ahşap işlerin büyük çoğunluğunun bu bölgeye ait olduğunu kaydetti ve "Bu yüzden Karadeniz Bölgesi beni cezbetti." dedi.

Van de Velde, 6 yaşından beri tenis oynadığını, ortalama düzeyde bir tenis oyuncusu olduğunu söyledi.

Büyükelçi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen geleneksel "Diplomatik Tenis Günü" turnuvasına katıldığını anlattı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage ile 8 yıl önce Ürdün'de aynı dönemde görev yaptığını ve birlikte tenis oynadıklarını belirten Van de Velde, Ankara'daki tenis turnuvasında da birlikte oynama imkanı bulduklarını ifade etti.

"(Ürdün'de) Orada birlikte tenis oynadık. Sekiz yılda bir ilerleme kaydetmedik ama oynaması hala keyifliydi." diyen Büyükelçi, Ankara'nın çok sayıda tenis kulübüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Van de Velde, "Tenis için (Ankara'da) harika bir hava var, marttan kasım ayına kadar dışarıda tenis oynayabilirsiniz." dedi.

- TÜRK YEMEKLERİ

Büyükelçi Van de Velde, çoğu kişinin gitmeden önce o yerin eksi ve artılarını değerlendirdiğini, Türkiye'ye gelmeden önce bunu kendisinin de yaptığını söyleyerek en büyük artılarından birinin yemekleri olduğunu vurguladı.

Yemek konusunda hayal kırıklığına uğramadığını belirten Van de Velde, "Basit, geleneksel yemekleri seviyorum. Konya, Eskişehir gibi Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinizde yemek için yer aradığınızda beş dakikada güzel bir yer bulabiliyorsunuz, bunu çok keyifli buluyorum." diye konuştu.

Büyükelçi, Türkiye'de en çok beğendiği yemeklerin arasında fırın kebabının olduğunu dile getirdi.

- İKİLİ İLİŞKİLER

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Büyükelçi Van de Velde, "Bence sahip olduğumuz en büyük varlık iyi endüstriler, iyi ekonomiler." yorumunu yaptı.

Büyükelçi, Türkiye'nin üretim ülkesi olduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine değindi.

Türkiye ile Belçika ekonomileri arasındaki ilişkilerin dikkat çekici olduğunu söyleyen Van de Velde, iki ülkenin ekonomilerinin benzer olduğunu kaydetti.

Büyükelçi, Türkiye'nin AB ile ticaretinde Belçika'nın altıncı sırada olduğunu belirterek iki ülkenin yüksek değerli ürünlere ve otomotiv üretimine dayalı güçlü ilişkisinin bulunduğunu anlattı.

Van de Velde, "Gerçekten bu güçlü temelde zaten gelişeceğiz çünkü alışverişlerimizin geçen yıl arttığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Belçikalı iş insanlarının Türkiye'deki yatırımlarının önemine işaret eden Büyükelçi, Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 5'inden fazlasının Belçika'dan yapıldığını belirtti ve "Türkiye'de güçlü bir ayak izimiz var." dedi.

- "TEMEL ÖNCELİKLERİMDEN BİRİ, AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK"

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev süresi boyunca temel önceliklerini anlatan Van de Velde, "Temel önceliklerimden biri Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmek." dedi.

Hendrik Van de Velde, Belçika-Türkiye ilişkisinin, AB-Türkiye ilişkilerine gömülü bulunduğunu, ticaret ve yatırım ilişkisine sahip olunmasının nedeninin Gümrük Birliği olduğunu ifade etti.

Gümrük Birliği'ni modernize etme ve vize kolaylığı konusunda bir isteklilik olduğunu vurgulayan Van de Velde, ticaret, enerji ve diğer alanlara dinamizm kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi, bunların görev süresi boyunca kendisi için bir öncelik olduğunu, Türkiye-AB ilişkilerinin iyi yönde ilerlemesinin, Türkiye-Belçika ilişkileri için de iyi olacağını vurguladı.

İkili ilişkilere katkıda bulunmaya yönelik hedeflerini dile getiren Van de Velde, "Benim için öncelikli olan, Türkiye'nin ticaretinin üçte birinin Avrupa Birliği ile yapıldığını göz önünde bulundurarak buradaki Avrupa Birliği delegasyonuyla yakın işbirliği yapmak." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Van de Velde, "Dünya büyük, evet ama yine de dünyadaki en yakın ortağımız kesinlikle Türkiye ve Avrupa Birliği. Dolayısıyla daha da yakınlaşmamız gerekiyor ve Türkiye'nin, önünde atması gereken pek çok adım bulunan Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya ve Hollanda'da yaşayan Türkler gibi Belçika'nın da çok sayıda Türk vatandaşına ev sahipliği yaptığına işaret eden Van de Velde, bunun bir ayrıcalık olduğunu belirtti ve bunu bir hazine olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin 2005'te başlamasına rağmen beklenen hızda ilerlemediğini söyleyen Büyükelçi, bu yavaş ilerlemenin bazı gerilimler ve siyasi nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Bunun için atılacak adımların arasında iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin ve ekonomik diyalogların güçlendirilmesinin de bulunduğunu dile getiren Van de Velde, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi gerektiğini, mevcut düzenin 1990'lara dayandığını sözlerine ekledi.

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