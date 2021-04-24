Endonezya açıklarında kaybolan denizaltıyla ilgili yeni gelişme

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:53

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, kayıp denizaltıyı arama çalışmalarının 4. gününde Bali Adası'nda düzenlediği basın toplantısında, denizaltının dalış yaptığı bölgede birçok parça bulunduğunu açıkladı.

Margono, torpido doğrultma aparatı, soğutma borusu sargısı, su altı gözlem borusu yağı ve seccade parçalarının yanı sıra başka maddeler de bulunduğunu belirtti.

Bu parçaların kayıp denizaltına ait olduğunu düşündüklerini ifade eden Margono, bölgede 10 deniz milini kapsayan alanda başka bir gemi olmadığını vurguladı.

Margono, bulunan parçaların denizaltıya dışarıdan bir baskı veya çarpışma olmadığı sürece araçtan ayrılamayacağına dikkati çekti.

Askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto basına yaptığı açıklamada, denizaltının Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu açıklamıştı.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.

Endonezya Donanması kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.