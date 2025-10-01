İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Endonezya beşik gibi sallanıyor! Bir şiddetli deprem daha meydana geldi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Dün ise Cava Adası'nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

1 Ekim 2025 Çarşamba 17:56
Endonezya beşik gibi sallanıyor! Bir şiddetli deprem daha meydana geldi
Endonezya bir kez daha sallandı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 163 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DÜN 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Endonezya'da dün, Cava Adası'nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmemişti.

