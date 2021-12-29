Endonezya Boeing 737 Max yasağını kaldırdı

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:21

BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasağın kaldırılmasının derhal yürürlüğe gireceği ve denetçilerin uçak sistemlerinde yapılan değişiklikleri kontrol edeceği belirtildi.

Açıklama, uçağın ABD ve Avrupa'da yeniden hizmet vermeye başlamasından aylar sonra geldi.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022'de yeniden kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Dünya genelinde 180'den fazla ülke Boeing 737 Max'ın kullanımına izin verirken, Avustralya, Japonya, Hindistan, Malezya ve Singapur bu yıl kullanım yasağını kaldırma kararı aldı.