Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Endonezya Devlet Başkanı Subianto, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor." dedi.

Devlet Başkanı Subianto, "Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Subianto, "Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayi işbirliği çabalarına daha çok destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, "2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.