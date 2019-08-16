28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya Devlet Başkanı Widodo başkenti taşımak için halktan destek istedi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin Cava Adası'nda bulunan başkent Cakarta'nın taşınması gerektiğini belirterek, 'Yeni başkentimizi Borneo Adası'na taşımak için tüm halkımızdan destek istiyorum.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Widodo, Endonezya'nın bağımsızlığının 74. yıl dönümü nedeniyle mecliste yaptığı konuşmada, başkentin yalnızca ulusal kimliğin değil aynı zamanda ilerlemenin ve gelişmenin simgesi olduğunu söyledi.
 
Aşırı kalabalık nüfusu ve altyapı sorunları bulunan başkent Cakarta'nın değiştirilmesi konusunda destek isteyen Widodo, "Yeni başkentimizi Borneo Adası'na taşımak için tüm halkımızdan destek istiyorum." diye konuştu.
 
Widodo, bu değişikliğin nüfusun çoğunluğunun Cakarta'da toplandığı ülkede eşitlik ve ekonomik adalet için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
 
Yer altı sularındaki azalma nedeniyle çökmelerin meydana geldiği ve sel baskınlarının yaşandığı başkent Cakarta'da, buna ek olarak nüfus ve trafik yoğunluğunun yılda yaklaşık 6,5 milyar dolar zarara neden olduğu belirtiliyor. 
 
Widodo, daha önce başkenti, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 57'sinin yaşadığı Cava Adası'ndan taşımak istediklerini açıklamıştı. 

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

Aylan Bebek filminde dikkat çeken Bakan Soylu detayı: Bir ilk gerçekleşti

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Burası Kızıldeniz değil Ege! Su altı güzellikleri büyülüyor

Burası Kızıldeniz değil Ege! Su altı güzellikleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA