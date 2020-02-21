İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1104
  • EURO
    6,595
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    115089
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor
Dünya

Endonezya, Endonezce'nin Güneydoğu Asya'nın ortak dili olmasını istiyor

Endonezya, ülke dili Endonezce'nin Güneydoğu Asya bölgesinin ortak iletişim aracı olarak benimsenmesini istiyor.

AA21 Şubat 2020 Cuma09:05 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:13

Tempo gazetesinin haberine göre, Eğitim ve Kültür İşleri Bakanı Nadiem Makarim, Güneydoğu Asya'da farklı ana dillleri konuşan insanlar arasında Endonezce'nin ortak dil olmasını hayal ettiğini belirtti.

Makarim, bu durumu meclis komisyon toplantısında da gündeme getirdiğini belirterek, Ulusal Dil Geliştirme ve Uygulama Ajansının, Endonezce'nin bölgenin ortak dili olması yönünde çalışmaları olacağını ifade etti.

Büyük hayal kurmaları gerektiğini dile getiren Makarim, ortak dil yeniliğinin Endonezya'yı, diğer ülkeler arasında başlıca ekonomik ve kültürel alanlar daha güçlü konuma getireceğini kaydetti.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan ve 265 milyonu aşan nüfusuyla Endonezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ekonomik olarak en güçlü ülkesi konumunda bulunuyor.

Millet Kütüphanesi dualarla açıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.