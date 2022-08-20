İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2022 Cumartesi / 23 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi
Dünya

Endonezya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi

Endonezya'da 1 erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etmişti.

IHA20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Maymun çiçeği virüsü Endonezya'ya da sıçradı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen 27 yaşındaki 1 erkekte ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, hastanın durumunun iyi olduğunu ve hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, hastanın evinde karantina altına alındığını duyurdu.

Komşu ülke Singapur'da geçtiğimiz ay ilk maymun çiçeği vakası bildirilmiş ve 5 Ağustos tarihine kadar ülkede 15 maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.