İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1486
  • EURO
    6,6828
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114296
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı
Dünya

Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı

Endonezya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde 500 milyon zarar gördüğü bildirildi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba09:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:40

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, dünya genelinde etkili olan virüs nedeniyle ülke turizminin yaklaşık 500 milyon dolar zarara uğradığını tahmin ettiklerini belirtti.

Pandjaitan, hükümetin yaşanan salgında sektördeki kayıpları azaltmak için turizm paketleri oluşturduğunu kaydetti.

Her yıl yaklaşık 173 milyon Çinli turistin dünyayı gezerek küresel turizm endüstrisine 270 milyar dolar gelir sağladığını vurgulayan Pandjaitan, Endonezya’ya da yılda sadece 2 milyon Çinli turistin geldiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, 100’den fazla görülen şüpheli vakada test sonuçlarının negatif çıktığı Endonezya’da, şu ana kadar Kovid-19 tespit edilmedi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat’ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Türk zırhlısı, Esed rejimine ait tankı böyle kovaladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Hedeflerinde Türkiye var
Hedeflerinde Türkiye var

Hedeflerinde Türkiye var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.