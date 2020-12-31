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Dünya

Endonezya yasa dışı ilan etmişti: Çalışmalarına farklı isimle devam edecekler

Endonezya'nın yasa dışı ilan ederek kapattığı 'Pembela İslam Cephesi' çalışmalarını farklı bir isim altında sürdüreceklerini duyurdu.

star.com.tr31 Aralık 2020 Perşembe 20:09 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 20:09
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Endonezya Güvelik Bakanı Muhammed Mahfud tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, "İslam'ı Savunanlar Cephesi" adıyla da bilinen Pembela İslam Cephesi'nin resmi olarak yasadışı ilan edildiğini duyurdu.

Söz konusu grubun terörizmle bağlantılı olduğunu ileri süren Mahfud, kararın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

- ÇALIŞMALARINı FARKLI BİR İSİM ALTINDA SÜRDÜRECEKLER

Grubun yetkililerinin bildirdiğine göre, Endonezya hükümetinin kapattığı Pembela İslam faaliyetlerine "Persatuan İslam Cephesi" (İslami Birlik Cephesi) adıyla devam edecek.

Pembela İslam Cephesi, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen çok sayıda büyük kitlesel mitingler gerçekleştirdiği biliniyor. Grup, kasım ayında Suudi Arabistan'daki sürgünden dönen ve aralık ayının başlarında Cakarta'da tutuklanan, Endonezya siyasetinde tartışmalı bir isim olan Müslüman lider Habib Rizieq Shihab tarafından yönetiliyor.

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