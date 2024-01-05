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Dünya

Endonezya'da 2 tren çarpışarak kaza yaptı

Endonezya'nın Java Adası'nda iki trenin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Endonezya'da 2 tren çarpışarak kaza yaptı
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Endonezya ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api" Sözcüsü Ayep Hanapi, yaptığı yazılı açıklamada, Java Adası'nın Bandung kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında 2 yolcu treninin çarpıştığını duyurdu.

Batı Java Polis Sözcüsü Ibrahim Tompo, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan trenlerde bulunan toplam 160 yolcu kurtarıldı.

Yerel televizyonlardaki görüntülerde, tren vagonlarının bazılarının ters döndüğü ya da yan yattığı yer alıyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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