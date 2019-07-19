29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6335
  • 6,3494
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Tasikmalaya kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden (BMKG) yapılan açıklamada, yerel saatle bugün saat 01.22'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Denizin 22 kilometre derininde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Tasikmalaya'nın 58 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Başkan Erdoğan´dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

'Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp'

'Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdük'

'Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdük'

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite taban puanları!

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite taban puanları!

Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA