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Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Ternate Adası'nın 133 kilometre güneybatı açıklarında olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 44,1 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
 
Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.  
 
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
 
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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