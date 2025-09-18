Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,6 olarak duyurdu.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.