18 Eylül 2025 Perşembe
Dünya

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,6 olarak duyurdu.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

