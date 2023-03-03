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Dünya

Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 kişi öldü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Mart 2023 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında 14 kişi öldü
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Ülke basınındaki haberlere göre, Kuzey Cakarta İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, Endonezya'nın petrol ve gaz şirketi Pertamina'ya ait akaryakıt depolama istasyonunda yerel saatle 20.00'de yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, Cakarta'daki yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yangına müdahale için 50'den fazla ekip gönderildiğini söyleyen yetkililer, onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, yangının çevredeki binalara da sıçradığını ve bu nedenle bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstasyonun, nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken yetkililer, bu nedenle can kaybının artmasından endişeleniyor.

- Akaryakıt tedariki etkilenmeyecek

Pertamina'nın bölge sorumlusu Eko Kristiawan, yapılan ilk incelemeye göre, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştüğünü ve bu nedenle istasyondaki bir borunun koptuğunu söyledi.

Kristiawan, yangın nedeniyle ülkenin akaryakıt tedarikinin etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Cakarta Yangın ve Kurtarma Birimi Başkanı Satriadi Gunawan, yangının birçok patlamaya neden olduğunu ve hızla bölgedeki binalara sıçradığını ifade etti.

Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı General Dudung Abdurachman, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Abdurachman, basına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu arada Enerji Bakanlığı yetkilileri, istasyonun 300 bin kilolitre akaryakıt depolama kapasitesi olduğunu duyurdu.

Endonezya'daki televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde, halkın panikle kaçtığı ve alevlerin aydınlattığı gökyüzünde siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

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