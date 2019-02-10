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Endonezya'da balon balığı yiyen 2 kişi öldü

Endonezya’da aynı aileden balon balığı yiyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • AA
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Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Doğu Cava eyaletine bağlı Probolinggo bölgesinde, denizden tuttukları balon balığını yiyen 4 kişilik aile zehirlendi.

Balığı yedikten sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan aileden, anne ve baba yaşamını yitirirken, iki çocuğun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kirpi balığı adıyla da bilinen balon balığı, ölümcül nörotoksin içerdiği için yiyenleri zehirliyor.

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