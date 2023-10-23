Endonezya'da Devlet Başkanı'nın oğlundan 2024 seçimlerine adaylık

Gelecek yıl yapılacak seçimde devlet başkanlığına aday olan Endonezya Savunma Bakanı Subianto, başkan yardımcısı adayının Surakarta Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka'nın olduğunu duyurdu.

Gibran'ın adaylığı, ülkede devlet başkanı ve başkan yardımcılığı için 40 yaş sınırlaması bulunması nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Widodo'nun, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi üyesi ve en büyük oğlu olan 36 yaşındaki Gibran'ın aday olabilmesi için Anayasa Mahkemesine yaş sınırının düşürülmesi talep edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, yaş sınırının düşürülmesinin meclisin kararı olduğunu ancak "bölgesel yönetici olarak seçilmiş veya hizmet etmiş" kişilere imtiyaz sağlanabileceğini belirtmişti.

2024 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ



Mevcut Savunma Bakanı Subianto, 2014 ve 2019 seçimlerindeki mağlubiyetinden sonra üçüncü kez 2024 seçimlerinde devlet başkanlığına aday oluyor.

Büyük Endonezya Hareketi Partisi Genel Başkanı Subianto, seçim kampanyasında 270 milyon nüfusa sahip ülkenin milliyetçi seçmenine hitap ediyor.

Devlet Başkanı adaylarından eski Cakarta Valisi Anies Baswedan, başkan yardımcısı adayı gösterdiği Ulusal Uyanış Partisi Genel Başkanı Muhaimin Iskandar ile yarışa girdi.

Bir diğer aday eski Orta Cava Valisi Ganjar Pranowo, başkan yardımcısı adayı olarak Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Bakanı Mohammed Mahfud'u gösterdi.

Endonezya'da 14 Şubat 2024'te eş zamanlı olarak meclis seçimleri ve devlet başkanı seçimi yapılması planlanıyor.