Endonezya'da düşen uçağın hız göstergesi arızalı çıktı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Endonezya'da denize çakılan yolcu uçağının düşüş nedeniyle ilgili ilk bilgileri dünyaya geçti.

Araştırmacılar, kara kutudaki kayıtların hız göstergesinde bir arıza olduğunu ortaya koyduğunu belirledi. Kara kutu kayıtları, son dört uçuşta söz konusu arızanın yaşandığını gösteriyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang kentine doğru havalanan yolcu uçağı, 13 dakika sonra denize düşmüştü. 29 Ekim'de gerçekleşen kazadan hemen önce, uçağın kuleden iniş izni istediği biliniyor.

Endonezyalı ekipler, günlerdir enkaz parçaları, cesetler ve yolculara ait eşyaları deniz dibinden çıkarıyor.