28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Dünya

Endonezya'da facia: Can kaybı 14'e çıktı

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde iki trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

AA28 Nisan 2026 Salı 09:29
Endonezya'da facia: Can kaybı 14'e çıktı
Antara News'in haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, dünkü kazanın yaşandığı Batı Java bölgesindeki Bekasi kentinde hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Subianto, olaya ilişkin soruşturmanın ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

Yetkililer, kaza sonucu can kaybının 14'e, yaralı sayısının da 84'e yükseldiğini bildirdi.

Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, dün Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

