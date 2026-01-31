Endonezya'da facia: Can kaybı yükseldi

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Bandung Barat bölgesine bağlı Pasir Langu köyündeki olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini ve 15 kişiden hala henüz haber alınamadığını açıkladı. Ajans ayrıca, acil durum müdahale süresinin 6 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Endonezyalı yetkililer geçtiğimiz Salı günü yaptıkları açıklamada, Endonezya-Papua Yeni Gine sınır devriyesi için düzenlenen eğitim tatbikatları sırasında 23 askerin toprak kaymasına yakalandığını belirtmişti. Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının bu askerleri kapsayıp kapsamadığının henüz belli olmadığını söylemişti. Abdul Muhari, ekiplerin kimlik belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktarmıştı.

BASARNAS BÜTÇE KESİNTİSİNE UĞRATILMIŞTI

Endonezya'nın ana arama-kurtarma kurumu BASARNAS'ın, Çarşamba günü Endonezya parlamentosunda gerçekleştirilen bir oturum sırasında ülkede yaşanan afetlerin sayısına ilişkin endişelere rağmen hükümet harcamalarının başka programlara yönlendirilmesi planı kapsamında bütçe kesintisine uğratıldığı biliniyor.

Endonezya, geçen yılın sonlarında Sumatra Adası'ndaki fırtına ve olumsuz hava şartlarından kaynaklı sel ve toprak kaymalarından ağır şekilde etkilenmişti. Söz konusu afetlerde yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla kişi yerinden olmuştu.